英国议员对华为提供关键网络设施发出质疑

路透伦敦6月6日 - 英国国会议员表示，在大臣们不知情和未审查的情况下，不应许可中国的华为科技进入英国的关键网络基础设施领域。

华为与英国电讯(BT.L)签有数十亿英镑的协议，向后者提供设备。英国电讯自2005年以来就是英国最大的电信运营商。

华为的客户还包括O2(西班牙电信公司Telefonica SA(TEF.MC)的一部分)、EE(法国电信FTE.PA和德国电信(DTEGn.DE)所有)以及TalkTalk(TALK.L)。

英国议会情报和安全委员会(The Intelligence and Security Committee)的一份报告表示，英国电讯在合约签署两年前向政府官员通报了华为对达成合约的兴趣，但官员直到2006年才向大臣们报告，这一做法令立法者“震惊”。

“这个决策如此敏感，可能会造成有害后果，本应交由大臣们处理，”该委员会称。

“考虑到该问题的严重性，未能...征询大臣们的意见似乎暗示了一种极度自满情绪，”委员会补充说，将这种拖延描述为“不可接受”。

报告称，华为否认其与中国政府或军方存在关联，并称未从中国政府获取任何资金支持。

作为对报告的回应，英国大臣们表达了对中国向英国投资的强烈支持，称华为是“在英国的长期价值投资者”。

华为一名发言人表示，在英国电讯于2005年选择华为之前，华为接受了长达两年的全面审计。“自那时起，英国电讯就连续每年对华为进行全面评估，”他称。

英国电讯发言人称，该报告承认该公司已采取措施保证其基础设施的安全。他表示，“安全问题现在和未来都将是英国电讯的核心。”(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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