英国政府或在明年出售全部莱斯银行集团股份--报纸

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透12月30日 -英国每日电讯报引述匿名消息人士报导称，英国政府可能在2014年出售所持莱斯银行集团(LLOY.L)价值184亿英镑的全部股份。
该报报导，未来12个月政府将可能同时面向散户和机构投资者出清股份。
“业绩公布之后是进一步面向机构投资者售股的绝佳时期。之后在秋季进行出售的构想似乎可行，此时将同时考虑机构和散户投资者，”该报引述一名消息人士的话称。
英国政府今年9月卖出莱斯银行6%的股份，获得逾32亿英镑(52.8亿美元)。
政府目前持有莱斯银行约33%的股份，五年前该行与苏格兰皇家银行(RBS.L)获得政府救助。
莱斯银行周五在伦敦证交所收报0.7884英镑，估值为565亿英镑。(完)
(编译 王翔琼；审校 张涛)
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