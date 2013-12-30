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国际财经 | 2013年 12月 30日 星期一 11:57 BJT

英国政府或在明年出售全部莱斯银行集团股份--报纸

路透12月30日 -英国每日电讯报引述匿名消息人士报导称，英国政府可能在2014年出售所持莱斯银行集团(LLOY.L)价值184亿英镑的全部股份。

该报报导，未来12个月政府将可能同时面向散户和机构投资者出清股份。

“业绩公布之后是进一步面向机构投资者售股的绝佳时期。之后在秋季进行出售的构想似乎可行，此时将同时考虑机构和散户投资者，”该报引述一名消息人士的话称。

英国政府今年9月卖出莱斯银行6%的股份，获得逾32亿英镑(52.8亿美元)。

政府目前持有莱斯银行约33%的股份，五年前该行与苏格兰皇家银行(RBS.L)获得政府救助。

莱斯银行周五在伦敦证交所收报0.7884英镑，估值为565亿英镑。(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)

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