英国政府或在明年出售全部莱斯银行集团股份--报纸

路透12月30日 -英国每日电讯报引述匿名消息人士报导称，英国政府可能在2014年出售所持莱斯银行集团(LLOY.L)价值184亿英镑的全部股份。

该报报导，未来12个月政府将可能同时面向散户和机构投资者出清股份。

“业绩公布之后是进一步面向机构投资者售股的绝佳时期。之后在秋季进行出售的构想似乎可行，此时将同时考虑机构和散户投资者，”该报引述一名消息人士的话称。