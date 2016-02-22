英国伦敦市长表态支持脱离欧盟 打压英镑在亚洲市场走低

路透伦敦2月21日 - 伦敦市长约翰逊(Boris Johnson)周日表态支持英国脱离欧盟，增加了英国选民6月公投赞成脱欧的可能性，给英国首相卡梅伦构成一大打击。

在英国，约翰逊是与卡梅伦相抗衡的政治人物中最具魅力者之一。约翰逊说，卡梅伦周五与欧盟达成的协议未能提出彻底改革。

约翰逊说他热爱欧洲文化、文明与饮食，但欧洲一体化工程面临偏离民主控制的危险。

约翰逊向首相知会他的决定之后对记者说：“我最不愿意见到的事就是对抗卡梅伦或者政府，但在那令人心痛的协议之后，我认为自己已经别无选择。我将主张投票赞成英国脱欧。”

“我希望为本国人民争取到更好的协议，为他们省钱并拿回控制权，”约翰逊表示。他自2008年开始担任伦敦市长，而且是卡梅伦所在的保守党议员。

英镑在亚洲交易时段下跌，因围绕英国可能脱离欧盟的担忧加重。英镑兑美元、欧元和日圆下跌约1%。

约翰逊称，他不会与自己所在政党成员辩论。但他的决定使支持“脱离”欧盟的一派有了一个位居高位的政治家作为实际领导人。

根据博彩公司，押注英国退出欧盟的比例从约29%升至33%。

有些分析师称，约翰逊支持退出欧盟的立场，导致英国退欧的可能性增加。

“约翰逊决定支持‘退出’对脱欧阵营带来巨大的提振作用，”路透专栏作家、支持英国留在欧盟一书“The In/Out Question”的作者Hugo Dixon称。(完)