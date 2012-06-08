英国豪华跑车摩根在华发售新车 最低售价270万元

人民币小幅震荡微收升 双向宽幅波动格局料延续
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透北京6月8日电---英国豪华跑车品牌摩根(Morgan)在北京发布两款车型以打开中国及亚太市场,售价最低270万元人民币,计划今年在华销售23辆汽车,并在三年以内将年销量提升至100辆.
此次发布的豪华跑车包括税後(包含关税和消费税等)价格270万元起的双座敞蓬跑车Plus 8,和税後价格320万元起的轻质跑车Aero Coupe.
据Morgan汽车官方网站报价,两款跑车在英国的税後(增值税)价格分别为8.52万英镑和近10万英镑.
"那些在英国呆过一段时间,有一些英国情结的人,还有非常了解跑车的爱好者,都会认识这个品牌."摩根汽车中国公司主管Erika Chen在被问及是否担心在国内知名度不高时表示.
摩根汽车创始於1909年,专业从事手工汽车制造,目前拥有一个约200人组成的手工匠团队,年产大约1,000辆汽车.两款跑车都沿袭了上世纪30年代英国"老爷车"的外形,但均搭载了先进的宝马BMW 4.8L引擎,Aero Coupe最高时速高达273公里/小时.
中国是全球最大汽车市场,在欧美传统市场受累于经济危机时仍保持增长,尤其是豪华车板块去年增长高达40%.高收入人群的不断膨胀为豪车提供了巨大的潜在市场.
国内媒体此前报导,另一英国豪车品牌阿斯顿·马丁价值4,700万元ONE-77车型在中国亮相受到热捧,该车在全球限量发售77辆,中国配额5辆已预订一空.(完)
--发稿 李然; 审校 林高丽
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京2月24日 - 人民币兑美元即期周五小幅震荡微收升，盘中一度升破6.87关口，中间价持续第二日走升。交易员指出，结购汇偏均衡，在美指亦未出现很明显的趋势情况下，市场预期出现明显分化。考虑到监管层料无意出手，汇市双向宽幅波动格局料延续。
路透香港2月24日 - 中国风电设备制造商--新疆金风科技周五发布业绩快报显示，去年度净利同比增长5%，逊于市场预期。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。