英国财政大臣奥斯本放弃2020年预算转为盈余的目标

英国央行总裁卡尼称英国经济越发依赖强劲的消费者支出
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透伦敦7月1日 - 英国财政大臣奥斯本周五放弃了到2020年财政预算由赤字转为盈余的核心政策，因英国公投意外选择退欧之后该国经济面临潜在压力。
“政府必须具备财政信用，因此我们将继续严厉对待赤字，但我们必须对本年代末实现盈余采取务实态度，”奥斯本周五发表演说称。
即便是公投之前，许多分析师早就对奥斯本在本年代末实现预算盈余的能力产生怀疑，因为实现该目标所需要的减支或增税的规模巨大。
EY ITEM Club分析师Martin Beck称，奥斯本的声明可能有助于缓冲英国退欧对该国经济信心的冲击。
英国央行总裁卡尼周四表示，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。[nL4S19M5NM]
接任首相卡梅伦的热门人选--英国内政部大臣文翠珊(Theresa May)周四表示，不会坚持2020年预算转为盈余的目标。(完)
(编译 王兴亚；审校 王丽鑫)
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