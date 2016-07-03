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国际财经 | 2016年 7月 3日 星期日 20:04 BJT

英国财政大臣奥斯本放弃2020年预算转为盈余的目标

路透伦敦7月1日 - 英国财政大臣奥斯本周五放弃了到2020年财政预算由赤字转为盈余的核心政策，因英国公投意外选择退欧之后该国经济面临潜在压力。

“政府必须具备财政信用，因此我们将继续严厉对待赤字，但我们必须对本年代末实现盈余采取务实态度，”奥斯本周五发表演说称。

即便是公投之前，许多分析师早就对奥斯本在本年代末实现预算盈余的能力产生怀疑，因为实现该目标所需要的减支或增税的规模巨大。

EY ITEM Club分析师Martin Beck称，奥斯本的声明可能有助于缓冲英国退欧对该国经济信心的冲击。

英国央行总裁卡尼周四表示，央行可能需要在夏季向英国经济挹注更多刺激措施。[nL4S19M5NM]

接任首相卡梅伦的热门人选--英国内政部大臣文翠珊(Theresa May)周四表示，不会坚持2020年预算转为盈余的目标。(完)

(编译 王兴亚；审校 王丽鑫)

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