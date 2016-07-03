英国财政大臣奥斯本放弃2020年预算转为盈余的目标

路透伦敦7月1日 - 英国财政大臣奥斯本周五放弃了到2020年财政预算由赤字转为盈余的核心政策，因英国公投意外选择退欧之后该国经济面临潜在压力。

即便是公投之前，许多分析师早就对奥斯本在本年代末实现预算盈余的能力产生怀疑，因为实现该目标所需要的减支或增税的规模巨大。