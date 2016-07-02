英国公投脱欧后 财政大臣奥斯本放弃2020年实现预算盈余目标--BBC

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦7月1日 - 英国广播公司(BBC)周五报道，英国财政大臣奥斯本已经放弃了在2020年财政预算由赤字转为盈余的目标。
报道称，奥斯本表示，英国需要对在这一个10年末实现预算盈余的目标采取务实态度，因为在上周公投决定脱欧之后，英国经济出现受到冲击的“明显信号”。(完)
(编译 郑茵; 审校 王洋)
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦1月13日 - 投资人本月深受黄金吸引，因对美国联邦储备委员会(美联储/FED)政策及特朗普政府的疑虑，使得之前受挫的金市在1月出现了不同凡响的反弹。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。