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国际财经 | 2016年 7月 2日 星期六 10:22 BJT

英国公投脱欧后 财政大臣奥斯本放弃2020年实现预算盈余目标--BBC

路透伦敦7月1日 - 英国广播公司(BBC)周五报道，英国财政大臣奥斯本已经放弃了在2020年财政预算由赤字转为盈余的目标。

报道称，奥斯本表示，英国需要对在这一个10年末实现预算盈余的目标采取务实态度，因为在上周公投决定脱欧之后，英国经济出现受到冲击的“明显信号”。(完)

(编译 郑茵; 审校 王洋)

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