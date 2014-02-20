新兴经济体不应将自身问题归咎于西方央行--英财政大臣欧思邦

路透伦敦/香港2月20日 -英国财政大臣欧思邦周四表示，新兴经济体国家把自己遇到的问题归咎于西方央行，这是错误的，他们应该集中精力通过国内改革加强经济的抗冲击能力。

他在前往澳洲出席20国集团(G20)会议途中经停香港时，提到近来对新兴市场动荡的担忧。

“我看到一些人试图因为某些新兴市场出现的经济问题而指责西方的货币政策，这既不正确也没有用处，”他说。

“说它不正确是因为，虽然美国因为国内经济复苏日趋强劲而减少货币政策刺激，可能引发了一些不稳定性，但这并不是真正的原因。”

欧思邦表示，那些国内政策稳定且推行经济改革的新兴经济体在动荡中并没有遭到最严重的冲击。(完)

(编译 郑茵 审校 王翔琼)

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