英财长称全球经济复苏仍需央行政策支持

铃木汽车、东芝和电装将在印度建立汽车锂电池合资企业
路透东京4月14日 - 铃木汽车、东芝和电装周五表示，他们将在印度建立一家生产汽车锂电池的合资企业；印度汽车排放标准越加严格，以应对污染问题。
路透伦敦7月11日 - 英国财政大臣欧思邦周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能放缓购债计划引发的市场动荡表明，全球经济仍依赖央行的支持。
“积极货币政策是主要的推动力，”他对记者表示。
欧思邦支持采取宽松的货币政策扶助英国经济，而以保守党为首的执政联盟政府则推行支出削减措施，以降低该国的高额预算赤字。
“欧元区仍陷于衰退，眼下中国的数据也更加疲软，美联储计划逐渐缩减刺激政策的声明引发市场动荡，这提醒我们复苏仍很依赖央行的货币刺激政策，”他表示。
下个月新总裁卡尼执掌下的英国央行将对欧思邦在3月预算中的要求做出回应，欧思邦要求央行考虑对未来货币政策方向给出更具体的指引。
“利率政策信息改善，将有助于家庭对个人财务做出明智决定，”他回答英国人是否应当借助低利率之机还债的问题时说。(完)
(编译 李春喜 审校 徐文焰)
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