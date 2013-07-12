英财长称全球经济复苏仍需央行政策支持

路透伦敦7月11日 - 英国财政大臣欧思邦周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能放缓购债计划引发的市场动荡表明，全球经济仍依赖央行的支持。

“积极货币政策是主要的推动力，”他对记者表示。

欧思邦支持采取宽松的货币政策扶助英国经济，而以保守党为首的执政联盟政府则推行支出削减措施，以降低该国的高额预算赤字。

“欧元区仍陷于衰退，眼下中国的数据也更加疲软，美联储计划逐渐缩减刺激政策的声明引发市场动荡，这提醒我们复苏仍很依赖央行的货币刺激政策，”他表示。

下个月新总裁卡尼执掌下的英国央行将对欧思邦在3月预算中的要求做出回应，欧思邦要求央行考虑对未来货币政策方向给出更具体的指引。

“利率政策信息改善，将有助于家庭对个人财务做出明智决定，”他回答英国人是否应当借助低利率之机还债的问题时说。(完)

(编译 李春喜 审校 徐文焰)

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