金融市场或进一步动荡 但英国经济稳健--奥斯本

路透伦敦6月27日 - 英国财政大臣奥斯本表示，英国公投退欧的决定可能会导致金融市场进一步波动，但英国经济稳健强劲，可以应对将来的挑战。

这是奥斯本在英国公投后首次公开发表讲话。他表示政府已经制定了应对公投结果的应急计划。