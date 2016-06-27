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国际财经 | 2016年 6月 27日 星期一 15:54 BJT

金融市场或进一步动荡 但英国经济稳健--奥斯本

路透伦敦6月27日 - 英国财政大臣奥斯本表示，英国公投退欧的决定可能会导致金融市场进一步波动，但英国经济稳健强劲，可以应对将来的挑战。

这是奥斯本在英国公投后首次公开发表讲话。他表示政府已经制定了应对公投结果的应急计划。

“我们的经济稳健，可以应对我们国家目前所面临的挑战，”奥斯本在一新闻发布会上说。(完)

(编译 王洋; 审校 张涛)

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