英国财政大臣称金融市场波动可能加剧 但经济强劲（更新版）

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
(新增引语和背景、英镑走势)
路透伦敦6月27日 - 英国财政大臣奥斯本表示，英国公投退欧的决定可能会导致金融市场进一步波动，但英国经济稳健强劲，可以应对将来的挑战。
这是奥斯本在英国公投后首次公开发表讲话。他表示政府已经制定了应对公投结果的应急计划，同时还有更多英国央行可能采取的行动。
“我们的经济稳健，可以应对我们国家目前所面临的挑战，”奥斯本周一在英国财政部的一新闻发布会上说。
支持留欧的奥斯本是否还能继续担当财政大臣也成了问题。
在这场退欧公投大战中，奥斯本曾表示若退欧，之后将需要上调税收和削减支出。
奥斯本周一称，对于预期的经济放缓，财政计划需要进行何种改变来应对，政府最好先保持静观，直到首相卡梅伦的继任者就职后再做出决定。
卡梅伦上周五称，他将辞去首相职务， 他称他将担任首相至今年10月，直到继任者上台。
“由于英国人民做出的决定，我们的经济将会有调整，”奥斯本说。
“需要采取行动应对公共财政受到的影响，不过当然最好等到新任首相来做这个决定，”他说。
上周五英镑兑美元下跌逾8%。今日受奥斯本讲话安抚，英镑收复了一些失地。
奥斯本还表示，将在未来几天说明自己的政治生涯前景。他曾被认为是接替卡梅伦的最佳人选。(完)
(编译 张涛/孙茉莉/王洋; 审校 张明钧/高琦/艾茂林)
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