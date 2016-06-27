英国财政大臣称金融市场波动可能加剧 但经济强劲（更新版）

(新增引语和背景、英镑走势)

路透伦敦6月27日 - 英国财政大臣奥斯本表示，英国公投退欧的决定可能会导致金融市场进一步波动，但英国经济稳健强劲，可以应对将来的挑战。

这是奥斯本在英国公投后首次公开发表讲话。他表示政府已经制定了应对公投结果的应急计划，同时还有更多英国央行可能采取的行动。

“我们的经济稳健，可以应对我们国家目前所面临的挑战，”奥斯本周一在英国财政部的一新闻发布会上说。

支持留欧的奥斯本是否还能继续担当财政大臣也成了问题。

在这场退欧公投大战中，奥斯本曾表示若退欧，之后将需要上调税收和削减支出。

奥斯本周一称，对于预期的经济放缓，财政计划需要进行何种改变来应对，政府最好先保持静观，直到首相卡梅伦的继任者就职后再做出决定。

卡梅伦上周五称，他将辞去首相职务， 他称他将担任首相至今年10月，直到继任者上台。

“由于英国人民做出的决定，我们的经济将会有调整，”奥斯本说。

“需要采取行动应对公共财政受到的影响，不过当然最好等到新任首相来做这个决定，”他说。

上周五英镑兑美元下跌逾8%。今日受奥斯本讲话安抚，英镑收复了一些失地。

奥斯本还表示，将在未来几天说明自己的政治生涯前景。他曾被认为是接替卡梅伦的最佳人选。(完)