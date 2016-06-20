英国财相奥斯本称退欧对经济的打击可能比预期严重

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月19日 - 英国财政大臣奥斯本表示，他相信周四公投结果若选择退出欧盟，对英国经济的打击可能比政府预计的多数可能状况要严重。
“基本预期是我们的国内生产总值(GDP)规模将缩水5-6%。我个人认为可能比这要糟糕得多。”奥斯本周日在独立电视台(ITV)专访中说。
财政部5月时估计，若公投退欧，英国经济规模两年内将较留欧小6%，物价上涨幅度更大，而房价可能低18%。
“这样的情况正在发生。目前大家不买房，也不买车了。他们纷纷延迟投资。现在还未公投，却已能感受到未来的情形，”奥斯本说。(完)
(编译 张若琪 审校 徐文焰)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。