英国财相奥斯本称退欧对经济的打击可能比预期严重

路透伦敦6月19日 - 英国财政大臣奥斯本表示，他相信周四公投结果若选择退出欧盟，对英国经济的打击可能比政府预计的多数可能状况要严重。

“基本预期是我们的国内生产总值(GDP)规模将缩水5-6%。我个人认为可能比这要糟糕得多。”奥斯本周日在独立电视台(ITV)专访中说。

财政部5月时估计，若公投退欧，英国经济规模两年内将较留欧小6%，物价上涨幅度更大，而房价可能低18%。

“这样的情况正在发生。目前大家不买房，也不买车了。他们纷纷延迟投资。现在还未公投，却已能感受到未来的情形，”奥斯本说。(完)