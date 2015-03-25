外资收购英国企业速度创下八年来的高点

2016年俄罗斯首次取代沙特成为中国最大原油供应国
路透北京1月23日 - 中国海关周一公布的数据显示，2016年俄罗斯首次取代沙特阿拉伯，成为中国最大原油供应国，因受中国独立地方炼油企业需求旺盛支撑。
路透伦敦3月24日 - 外国投资者以八年来最快的速度收购英国企业，因英国经济走强及英镑走贬的综合因素，在政局具有不确定性之际仍吸引美国买家。
对于5月7日大选后的政局不稳风险，以及英国未来是否留在欧盟的质疑，投资者似乎都不太担心。汤森路透数据显示，即使不包括和记黄埔0013.HK以150亿美元收购O2英国业务，今年迄今英国境内的并购活动已是2007年以来最高。
这一期间内的竞购及已完成交易的总价值为330亿美元，包括买家承担的债务。如果包括和黄收购O2英国业务，那么这个数字将升至480亿美元。
这一反过去七年来的跌势，而且与欧元区及美国境内并购活动下降形成鲜明对比，此外也与大选前并购活动将下降的预期相左。
银行家称，美国投资者因英镑兑美元走软而受到吸引。英镑走疲使英国并购目标对于美国投资者来说变得更加便宜。
摩根大通的欧洲、中东及非洲并购业务联席主管Dirk Albersmeier称，“除去围绕大选的不确定性，英国处于并购的中心，因为经济增长良好，是个具有吸引力的市场。”(完)
(编译 于春红; 审校 许娜)
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