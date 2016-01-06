英国称朝鲜氢弹试验“严重违反”联合国决议

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京1月6日 - 英国外交大臣哈蒙德周三称朝鲜进行氢弹试验是“挑衅”，表示“毫无保留地予以谴责”，并批评朝鲜此举“严重违反”联合国安理会决议。
正在访华的哈蒙德在Twitter上发布声明称：“如果朝鲜氢弹试验的报导属实，这严重违反联合国安理会决议，我对这样的挑衅行为毫无保留地予以谴责。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。