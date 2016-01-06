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时事要闻 | 2016年 1月 6日 星期三 13:32 BJT

英国称朝鲜氢弹试验“严重违反”联合国决议

路透北京1月6日 - 英国外交大臣哈蒙德周三称朝鲜进行氢弹试验是“挑衅”，表示“毫无保留地予以谴责”，并批评朝鲜此举“严重违反”联合国安理会决议。

正在访华的哈蒙德在Twitter上发布声明称：“如果朝鲜氢弹试验的报导属实，这严重违反联合国安理会决议，我对这样的挑衅行为毫无保留地予以谴责。”（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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