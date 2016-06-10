到年底油价下滑将使英国石油相关岗位减少四分之一--行业报告

路透伦敦6月10日 - 英国石油天然气协会(Oil and Gas UK)周五表示，相较于2014年中期油价开始下滑，石油业普遍削减开支时，到今年底时英国将有高达12万名石油从业人员失去工作。

该协会在报告中指出，预估到今年底时，英国石油业及供应链和服务等有间接关联性的工作将减少至33万个，低于2014年的45万个。

皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)、BP (BP.L)及雪佛龙(Chevron) (CVX.N)等英国大型石油公司均已宣布，因油价疲弱重创营收，大举裁员以控制成本。

“我们将持续提供的总就业岗位，端视吸引到的投资水平而定，”英国石油天然气协执行长Deirdre Michie指出。

“倘若投资减少，工作也会跟着不保。”(完)