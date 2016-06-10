到年底油价下滑将使英国石油相关岗位减少四分之一--行业报告

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月10日 - 英国石油天然气协会(Oil and Gas UK)周五表示，相较于2014年中期油价开始下滑，石油业普遍削减开支时，到今年底时英国将有高达12万名石油从业人员失去工作。
该协会在报告中指出，预估到今年底时，英国石油业及供应链和服务等有间接关联性的工作将减少至33万个，低于2014年的45万个。
皇家荷兰/壳牌石油集团 (RDSa.L)、BP (BP.L)及雪佛龙(Chevron) (CVX.N)等英国大型石油公司均已宣布，因油价疲弱重创营收，大举裁员以控制成本。
“我们将持续提供的总就业岗位，端视吸引到的投资水平而定，”英国石油天然气协执行长Deirdre Michie指出。
“倘若投资减少，工作也会跟着不保。”(完)
(编译 龚芳; 审校 王丽鑫)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。