英国首相卡梅伦称希望能在未来数日筹组政府

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透英格兰惠特尼5月8日 - 英国首相卡梅伦表示，希望能在未来数日筹组政府，此前他所领导的保守党经历了卡梅伦称之为“特别给力的一夜。”
卡梅伦在自己的选区牛津郡赢得席次之后，他表示现在论定最终结果还言之过早，但他希望能治理众人并坚守他释出更多中央权力的承诺。
“对保守党而言，今晚显然特别给力的一夜，”他说。“我的目标很简单...就是以为大众服务为治理理念。”(完)
(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)
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