英国首相卡梅伦称希望能在未来数日筹组政府

路透英格兰惠特尼5月8日 - 英国首相卡梅伦表示，希望能在未来数日筹组政府，此前他所领导的保守党经历了卡梅伦称之为“特别给力的一夜。”

卡梅伦在自己的选区牛津郡赢得席次之后，他表示现在论定最终结果还言之过早，但他希望能治理众人并坚守他释出更多中央权力的承诺。

“对保守党而言，今晚显然特别给力的一夜，”他说。“我的目标很简单...就是以为大众服务为治理理念。”(完)

(编译 李婷仪 审校 王丽鑫)

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