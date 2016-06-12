卡梅伦：退欧或导致英国健康服务和养老金受损

路透伦敦6月11日 - 英国首相卡梅伦对《观察家报》称，如果英国退出欧盟，养老金和公立国民健康服务（NHS）可能面临削减。他试图赢得一些最倾向于退欧运动公众的支持。

民调显示，上年纪的人是最可能投票的群体之一，而且也是最支持退欧的群体之一。民调还现实，在6月23日的公投前，支持与反对退欧的英国人数量相当。

据《观察家报》报导，卡梅伦警告称，年度养老金增加、免费收看电视和乘坐巴士都可能受影响，以填补公共财政的“黑洞”。

“必须开始削减人们真正在乎的东西，无论是流向国民健康服务的资金还是对养老系统的支持，”报导援引卡梅伦称。

前部长、知名“退欧”倡导者史密斯（Iain Duncan Smith）指责卡梅伦发出“毫无根据的威胁”。

“这是恶意地、绝望地试图恐吓和威胁英国民众，特别是退休者，是为了疯狂地挽回一场失败的运动，”史密斯发自“退欧”阵营的邮件声明中称。（完）