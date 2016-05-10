北约和美国众多前任高官警告英国不要退出欧盟

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透伦敦5月10日 - 前北约秘书长们周二警告称，英国退出欧盟将有助于西方国家的敌人；前美国外交和国防负责人们指出，英国退出欧盟后影响力将下降。
前北约秘书长卡林顿（Peter Carrington）、索拉纳（Javier Solana）、乔治·罗伯逊（George Robertson）、夏侯雅伯（Jaap de Hoop Scheffer）以及拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）等人表示，欧盟对俄罗斯和伊朗实施制裁显示了欧盟的重要性。
“英国退欧无疑将损害英国的影响力，削弱北约，有助于西方国家的敌人，而此时我们正需要肩并肩地应对共同的威胁，”他们在写给《每日电讯报》的信中称。
前美国国务卿、国防部长和国家安全顾问等13人写给《泰晤士报》的信中指出，英国如果退出欧盟，其全球地位将受到影响。
“我们担忧如果英国选择退出欧盟，英国在世界上的地位和影响力将被削弱，欧洲将被危险地削弱，”前国务卿乔治·舒尔茨（George Shultz）和马德琳·奥尔布赖特（Madeleine Albright）等人在联名信中称。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。