北约和美国众多前任高官警告英国不要退出欧盟

路透伦敦5月10日 - 前北约秘书长们周二警告称，英国退出欧盟将有助于西方国家的敌人；前美国外交和国防负责人们指出，英国退出欧盟后影响力将下降。

前北约秘书长卡林顿（Peter Carrington）、索拉纳（Javier Solana）、乔治·罗伯逊（George Robertson）、夏侯雅伯（Jaap de Hoop Scheffer）以及拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）等人表示，欧盟对俄罗斯和伊朗实施制裁显示了欧盟的重要性。

“英国退欧无疑将损害英国的影响力，削弱北约，有助于西方国家的敌人，而此时我们正需要肩并肩地应对共同的威胁，”他们在写给《每日电讯报》的信中称。

前美国国务卿、国防部长和国家安全顾问等13人写给《泰晤士报》的信中指出，英国如果退出欧盟，其全球地位将受到影响。

“我们担忧如果英国选择退出欧盟，英国在世界上的地位和影响力将被削弱，欧洲将被危险地削弱，”前国务卿乔治·舒尔茨（George Shultz）和马德琳·奥尔布赖特（Madeleine Albright）等人在联名信中称。（完）