英国退欧派部长称公投使政府获明确授权控制移民规模

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月27日 - 支持英国退出欧盟的英国部长Chris Grayling周一称，英国公投退欧让政府有明确的授权控制移民，此前一些退欧阵营领导人表示移民数量可能不会改变。
移民问题是退欧公投前一个重要问题，退欧阵营称退欧可能导致移民数量减少。
但一些退欧领导人随后表示，因为英国与欧盟的新关系存在不确定性，移民数量可能不会下降。
“我们获得了英国公众的明确授权，对进入英国的移民进行控制，”Grayling对BBC Radio说道，并表示如果移民数量不出现明显下降，他会感到吃惊。
“这必须发生，这是外界预期政府能够做到的，这很重要。”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
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