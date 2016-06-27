英国退欧派部长称公投使政府获明确授权控制移民规模

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦6月27日 - 支持英国退出欧盟的英国部长Chris Grayling周一称，英国公投退欧让政府有明确的授权控制移民，此前一些退欧阵营领导人表示移民数量可能不会改变。

移民问题是退欧公投前一个重要问题，退欧阵营称退欧可能导致移民数量减少。

但一些退欧领导人随后表示，因为英国与欧盟的新关系存在不确定性，移民数量可能不会下降。

“我们获得了英国公众的明确授权，对进入英国的移民进行控制，”Grayling对BBC Radio说道，并表示如果移民数量不出现明显下降，他会感到吃惊。

“这必须发生，这是外界预期政府能够做到的，这很重要。”(完)