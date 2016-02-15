英国调查机构在欧盟成员国地位公投调查中存在分歧

欧元债市：公债收益率从高位回落，因ECB按兵不动抑制叶伦讲话带动的升势
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月14日（记者 Estelle Shirbon） - 如果你相信线上调查，即将到来的英国欧盟成员国地位公投将是一场激战，“退出”阵营可能微弱优势获胜。如果你相信电话调查，那么“留下”阵营将大胜。
这样的分歧引发对调查是否可靠的新质疑。保守党在去年的大选中获胜，而调查则完全没能预测到，这让调查的公信力受到严重削弱。
公投的重要性几乎难以更高。欧盟可能失去其第二大经济体及两个主要军事力量中的一个，其结果在贸易、增长和世界影响力等方面对英国的影响可能也是深远的。
调查机构极度渴望这一次能预测正确。
“我认为调查行业这一次不能错，全世界都会看我们的表现，”调查机构ICM总监Martin Boon说道。
问题在于调查机构对电话还是网络的效果更好存在分歧，独立专家称这是不可能确切知晓的。
“真实情况是公投存在很多不确定性，”英国选举行为最有分量的专家John Curtice说道。
“如果线上调查是正确的，公投将有很大悬念，我们不知道哪种方式的调查是正确的，也可能都不正确。”(完)
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透伦敦1月19日 - 欧元区公债收益率周四从一个月高位回落，此前欧洲央行(ECB)称基础通胀还没有显现令人信服的上行迹象，而美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦暗示联储将逐步升息，凸显欧洲央行和美联储政策前景背道而驰。
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