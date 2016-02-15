英国调查机构在欧盟成员国地位公投调查中存在分歧

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月14日（记者 Estelle Shirbon） - 如果你相信线上调查，即将到来的英国欧盟成员国地位公投将是一场激战，“退出”阵营可能微弱优势获胜。如果你相信电话调查，那么“留下”阵营将大胜。

这样的分歧引发对调查是否可靠的新质疑。保守党在去年的大选中获胜，而调查则完全没能预测到，这让调查的公信力受到严重削弱。

公投的重要性几乎难以更高。欧盟可能失去其第二大经济体及两个主要军事力量中的一个，其结果在贸易、增长和世界影响力等方面对英国的影响可能也是深远的。

调查机构极度渴望这一次能预测正确。

“我认为调查行业这一次不能错，全世界都会看我们的表现，”调查机构ICM总监Martin Boon说道。

问题在于调查机构对电话还是网络的效果更好存在分歧，独立专家称这是不可能确切知晓的。

“真实情况是公投存在很多不确定性，”英国选举行为最有分量的专家John Curtice说道。

“如果线上调查是正确的，公投将有很大悬念，我们不知道哪种方式的调查是正确的，也可能都不正确。”(完)