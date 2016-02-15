欧盟元老对英国称：“现在不要离开我们”

(本文由路透中文网编译提供)

路透布鲁塞尔2月14日 - 创建并打造欧盟的资深政治家们对准备就欧盟成员国地位进行公投的英国发出明确信息：“我们爱你们。现在不要离开我们。”

被誉为“欧洲货币体系之父”的德斯坦（Valery Giscard d'Estaing）称，尽管英国长期以来对欧洲的态度都是若即若离的，让英国留在欧盟是很值得的事情。

“我强烈希望他们留下，”德斯坦在巴黎接受路透采访时说道。德斯坦2月2日达到了90岁高龄，他曾担任法国总统。

“英国拥有古老而闪耀的历史，人民有良好品德，民主传统悠久且坚实，并擅长国际贸易，”德斯坦表示。

德斯坦指出，欧洲完全能够应对一个希望加入单一市场、但又不想加入欧元区或与大陆国家成为紧密政治联盟的成员国。

83岁的比利时政治家和商业领袖达维格农（Etienne Davignon）称，欧盟可以修改其架构，以让欧元区进一步一体化，同时让英国留在欧盟单一市场中。

“这不是无法解决的问题：如何继续前进同时不损害那些被落下的，”达维格农在布鲁塞尔接受采访时说道。

“这是一个合法的机构，完全可以解决这个问题。”