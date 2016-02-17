对英国是否该退出欧盟犹豫不决的选民关注经济影响

(本文由路透中文网编译提供)

路透英格兰2月17日 - Deborah Hastings要到英国就欧盟成员国地位举行公投前夕才会决定如何投票。她对那些向她拉票的人提出了一个关键问题：退出欧盟会让我和英国更富还是更穷？

调查显示英国人对是否退出欧盟存在分歧，Hastings和其他多达1,000万选民尚未作出决定，他们中很多是女性。他们如何投票将影响英国和欧盟的未来。

Hastings现年57岁，住在英格兰西南部的德文郡，她是首相卡梅伦所在的保守党支持者。她说英国长期被欧盟当成穷人对待，她认为欧盟被德国和法国主导。她甚至指责欧盟的碳排放制度导致她喜爱的路虎卫士4x4被迫停产。

Hastings表示，卡梅伦减少向欧盟移民支付福利的计划近期开始获得她的青睐。但她也担心退出欧盟对德国游客的影响，德国游客支持着当地经济。

她对劝说持开放态度，给拉票人的信息是：少说移民的事，多说英国退出欧盟是更富还是更穷。

“如果退出，我们真的会从悬崖上落下来吗？”Hastings问道。YouGov最近的调查显示，英格兰南部是选民最犹豫不决的地区之一。

“我们会获得新的市场吗？我们会失去哪些市场？双方的进出口控制会是怎样？”Hastings问道。她的丈夫和儿子都倾向于支持退出欧盟。

约五分之一的英国选民对调查机构称没有做出决定。他们中很多是中年女性，支持卡梅伦所在的保守党，住在伦敦和苏格兰以外。伦敦和苏格兰是英国两个最倾向欧洲的地区。（完）