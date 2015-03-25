苏格兰民族党将反对卡梅伦连任--萨尔蒙德

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透伦敦3月25日 - 苏格兰民族党前领导人萨尔蒙德（Alex Salmond）称，如果5月7日的大选中无明显胜利者，该党将试图阻止首相卡梅伦组阁。
民调显示，苏格兰民族党可能成为英国国会下议院第三大党。如果大选如预期般没有产生明显领先者，苏格兰民族党将投票反对卡梅伦组建保守党牵头的少数派政府的尝试。
“保守当将不得不寻求信任投票……而我们将投反对票，”萨尔蒙德说道。他目前担任下议院议员，料成下议院中的苏格兰民族党领袖。
“因此，如果工党也投反对票，那么卡梅伦就出局了，”他对《New Statesman》杂志说道。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。