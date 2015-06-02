斯特金称英国退出欧盟可能推高苏格兰独立公投的呼声

路透伦敦6月2日 - 苏格兰民族党领导人斯特金（Nicola Sturgeon）周二称，如果英国欧盟成员国地位公投中苏格兰在违背其意愿的情况下退出欧盟，选民的不满可能引发他们“强烈要求”再一次进行独立公投。

斯特金曾呼吁英国欧盟成员国地位公投需要双重多数，即英格兰、苏格兰、威尔士和北爱尔兰都支持退欧才能有效。

根据斯特金的办公室提前公布的演讲摘要，她将在布鲁塞尔发表演讲称：“如果苏格兰投票留在欧盟，但最终将被迫退出欧盟，这会引发苏格兰普通选民的强烈不满，”

“我相信这种情况下苏格兰普通民众的愤怒情绪可能引发再次进行独立公投的呼声，这很可能难以阻止。”

斯特金还将表示，同意卡梅伦提出的欧盟需要改革的观点，但改革并不需要卡梅伦所说的修改欧盟条约。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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