英国前首相布莱尔称工党如转向左翼将面临“惨败”

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦8月13日 - 英国前首相布莱尔周四称，如果英国工党选举极左翼议员Jeremy Corbyn作为其下一任领导人，可能面临惨败，他还敦促工党成员不要支持“过去的政策”。
投票将于周五开始。民调显示Corbyn相比其他三位候选人有较大优势。
布莱尔在《卫报》撰文称，Corbyn领导工党的前景让工党处于“成立100多年来最危险的情势”。
“工党正在闭着眼睛、张开双臂向前坠崖，”他写道。
“如果Jeremy Corbyn成为领导人，下一次选举的失败将不是像1983年或2015年那样。这将意味着大败，甚至可能是惨败。”
“Jeremy Corbyn没有提出任何新东西，”布莱尔写道。“这些是过去的政策，不被接受的原因不是因为其太有原则性，而是因为大多数英国人认为这些政策不奏效。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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