英国财长奥斯本称工党有回到上世纪80年代的风险

路透伦敦9月10日 - 英国财长、保守党人奥斯本接受《新政治家》杂志（New Statesman）采访时表示，如果英国工党选举社会主义者杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）担任领袖，该党可能面临回到上世纪80年代无法掌权的风险。

科尔宾希望将工党带回其社会主义的根源，是工党领袖角逐中的领先者。工党将于周六宣布新领袖。

“我童年和年轻时的大部分时间里，工党领袖们接连改革了工党的章程。基诺克（Neil Kinnock）、史密斯（John Smith）和布莱尔（Tony Blair）都这么做了，以确保工党更植根于英国人的所需，”奥斯本说道。

“从外部观察者的角度看，似乎一代人的努力在12个月里被浪费了，”奥斯本说道。

“科尔宾已经让两位工党领袖候选人变成了左翼。他显然获得了工党内很多活动人士以及工会运动的支持。”

“因此这不是单个人的问题。我认为这是一个政党和一个运动走向错误的方向……如果他们想回到上世纪80年代，随他们。保守党不会那么做。”（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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