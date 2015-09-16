英国财长奥斯本称若工党执政 将重创英国经济

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透伦敦9月15日 - 英国财长奥斯本称，若科尔宾（Jeremy Corbyn）领导的工党执政，将大肆印钞、增加借贷并征收惩罚性所得税，这将重创英国经济。
科尔宾周六当选工党新党首，他反对削减支出，并提名一名激进的左翼政客作为其潜在财长人选，这表明他意图推行激进的左翼经济政策。
科尔宾经济政策的核心是“人民的量化宽松”，即通过印钱来支付住房和铁路等基础设施投资。他还希望将铁路和能源部门重新收归国有。
奥斯本目前是接替首相卡梅伦成为保守党党首的热门人选。他警告称，科尔宾的理念将破坏英国央行的独立性，毁掉保守党和之前的工党政府二三十年的努力。
“通过印钞来支付公共支出，将刺激通胀，推升物价，侵蚀许多人辛辛苦苦才实现的实质薪资增长。”奥斯本周二在《泰晤士报》撰文称。他称，科尔宾的国有化计划纯属上世纪70年代的工业政策。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。