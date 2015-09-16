英国财长奥斯本称若工党执政 将重创英国经济

路透伦敦9月15日 - 英国财长奥斯本称，若科尔宾（Jeremy Corbyn）领导的工党执政，将大肆印钞、增加借贷并征收惩罚性所得税，这将重创英国经济。

科尔宾周六当选工党新党首，他反对削减支出，并提名一名激进的左翼政客作为其潜在财长人选，这表明他意图推行激进的左翼经济政策。

科尔宾经济政策的核心是“人民的量化宽松”，即通过印钱来支付住房和铁路等基础设施投资。他还希望将铁路和能源部门重新收归国有。

奥斯本目前是接替首相卡梅伦成为保守党党首的热门人选。他警告称，科尔宾的理念将破坏英国央行的独立性，毁掉保守党和之前的工党政府二三十年的努力。

“通过印钞来支付公共支出，将刺激通胀，推升物价，侵蚀许多人辛辛苦苦才实现的实质薪资增长。”奥斯本周二在《泰晤士报》撰文称。他称，科尔宾的国有化计划纯属上世纪70年代的工业政策。（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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