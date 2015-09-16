英国工党领袖科尔宾在纪念活动中不唱国歌遭指责

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦9月16日（记者 Kylie MacLellan） - 在纪念纳粹德国对英国发动空袭75周年的活动上人们高唱英国国歌，而工党新领袖科尔宾保持沉默，因此受到严苛的指责。
英国主要偏右翼的媒体在头版上刊登了科尔宾在周围的人高唱英国国歌《天佑女王》（God Save the Queen）时保持沉默的照片。科尔宾反对战争，也反对君主制。
标题包括“科尔宾冷落女王和国家”以及“不佑女王”等。
英国军方和工党内的一些人对科尔宾提出指责。
“这会冒犯和伤害民众，”工党议员、科尔宾政策团队成员Kate Green周三对BBC电台说道。
工党称，科尔宾出席周二在圣保罗大教堂举行的活动表明了他对参战者的敬意。
“皇家空军在不列颠之战中的英雄气概是我们都非常感激的，”工党在声明中称。“他在国歌声中保持恭敬的沉默。”（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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