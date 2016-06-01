英国脱欧阵营称若成功脱欧 将引入澳大利亚式移民系统

路透伦敦5月31日 - 支持英国退出欧盟的阵营周三称，如果投票结果支持英国退出欧盟，将引入澳大利亚式的打分移民系统。

包括前伦敦市长约翰逊（Boris Johnson）和司法大臣Michael Gove在内的脱欧阵营高级成员发表联合声明称，如果公投结果是退欧，他们将在2020年以前引入基于工作和语言能力的移民系统。

“移民在文化、社会和经济等方面给英国带来诸多益处，”他们表示。“我们希望英国继续从移民中受益。但如果我们要欢迎更多人来英国，那么必须向公众保证我们能够控制什么人来。”

“欧盟成员国地位意味着我们无法控制。”

支持英国留在欧盟的人抱怨，脱欧阵营没有就英国脱离欧盟后生活将会是什么样提出具体建议。

脱欧阵营在制定的计划中称，爱尔兰公民的待遇不变，可以在英国居住和工作；那些已经在英国合法居住的欧盟公民可以继续留在英国，可能被给予无限期逗留权。

脱欧阵营指出，到了2020年的下一次大选，英国将已经创造出了澳大利亚式的打分移民系统，届时欧盟公民将不会获得特殊待遇。

留欧阵营回应称，任何让英国退出欧盟的举动将损害英国经济。

“拥有打分移民系统的澳大利亚，其移民比例是英国的两倍，”“英国留在欧洲更强”（Britain Stronger In Europe）的Will Straw表示。

“经济专家们一致认为，脱欧将导致衰退--损害就业岗位，推高物价。”（完）