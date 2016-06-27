英国退欧派部长称公投使政府获明确授权控制移民规模

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透伦敦6月27日 - 支持英国退出欧盟的英国部长Chris Grayling周一称，英国公投退欧让政府有明确的授权控制移民，此前一些退欧阵营领导人表示移民数量可能不会改变。
移民问题是退欧公投前一个重要问题，退欧阵营称退欧可能导致移民数量减少。
但一些退欧领导人随后表示，因为英国与欧盟的新关系存在不确定性，移民数量可能不会下降。
“我们获得了英国公众的明确授权，对进入英国的移民进行控制，”Grayling对BBC Radio说道，并表示如果移民数量不出现明显下降，他会感到吃惊。
“这必须发生，这是外界预期政府能够做到的，这很重要。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。