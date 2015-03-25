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货币新闻 | 2015年 3月 25日 星期三 17:17 BJT

苏格兰民族党将反对卡梅伦连任--萨尔蒙德

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月25日 - 苏格兰民族党前领导人萨尔蒙德（Alex Salmond）称，如果5月7日的大选中无明显胜利者，该党将试图阻止首相卡梅伦组阁。

民调显示，苏格兰民族党可能成为英国国会下议院第三大党。如果大选如预期般没有产生明显领先者，苏格兰民族党将投票反对卡梅伦组建保守党牵头的少数派政府的尝试。

“保守当将不得不寻求信任投票……而我们将投反对票，”萨尔蒙德说道。他目前担任下议院议员，料成下议院中的苏格兰民族党领袖。

“因此，如果工党也投反对票，那么卡梅伦就出局了，”他对《New Statesman》杂志说道。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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