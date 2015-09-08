英国女王伊丽莎白二世在位时间将创纪录 皇室比以往更加富有

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦9月7日 - 尽管存在宫殿损坏和冷清、以及女王伊丽莎白二世在一些“富豪榜”上排名下滑的说法，9月9日伊丽莎白二世将成为英国在位时间最长的君主，英国皇室也将比以往更加富有。

路透对英国皇室资产的分析表明，受益于房价和地价的上涨，过去几十年里英国皇室赚得盆满钵满。

据路透对英国皇室的主要摇钱树--皇室庄园及其中珍宝的收益进行的预估，英国皇室拥有的名义资产价值约228亿英镑（348亿美元）。

这无法让英国皇室进入比尔盖茨领衔的福布斯全球财富榜前10名，但英国皇室能够进入前20名，与布隆伯格或Facebook创始人扎克伯格的预估财富相当。

对英国皇室的财富进行估算是很复杂的，因为一些资产为私人所有，而英国皇家财产局（Crown Estate）等资产是英国皇室代表国家拥有的。皇家财产局是英国皇室财富增加的主要推动力。

白金汉宫称，皇家财产局并不属于女王。皇家财产局投资并管理英国皇室的财产，其资本价值从2005年以来已经增加一倍多至115亿英镑。

英国皇室其它的主要财富是兰开斯特公爵领地和康沃尔公爵领地，这两块私人领地的价值共计13亿英镑。

咨询公司Brand Finance称，皇室典藏的价值为100亿英镑，英国皇室的全部有形资产为200亿英镑。(完)