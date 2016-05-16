英国首相卡梅伦坚持其对特朗普言论的负面评价--发言人

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透伦敦5月16日 - 英国首相卡梅伦曾表示，特朗普建议暂时性禁止穆斯林进入美国是“引发争议、愚蠢和错误的”言论；卡梅伦的发言人周一称，卡梅伦坚持他的观点。
特朗普被问及卡梅伦的指责时表示，这样的评论暗示他不太可能与卡梅伦有良好的关系。
“首相已经表明了他对特朗普言论的态度。他不同意那些言论，”这名发言人说道。
“他仍认为阻止穆斯林进入美国是引发争议、愚蠢和错误的。他坚持他的观点。”
当被问及卡梅伦希望谁当选美国下一任总统时，这名发言人表示他无法评论其他国家的选举，但卡梅伦曾明确表示，无论谁当选美国总统，都将与之合作。“他决心维持（与美国的）特殊关系。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。