英国首相卡梅伦坚持其对特朗普言论的负面评价--发言人

标题新闻：马士基集团CEO称旗下能源部门挂牌上市的可能性较高--彭博
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月16日 - 英国首相卡梅伦曾表示，特朗普建议暂时性禁止穆斯林进入美国是“引发争议、愚蠢和错误的”言论；卡梅伦的发言人周一称，卡梅伦坚持他的观点。
特朗普被问及卡梅伦的指责时表示，这样的评论暗示他不太可能与卡梅伦有良好的关系。
“首相已经表明了他对特朗普言论的态度。他不同意那些言论，”这名发言人说道。
“他仍认为阻止穆斯林进入美国是引发争议、愚蠢和错误的。他坚持他的观点。”
当被问及卡梅伦希望谁当选美国下一任总统时，这名发言人表示他无法评论其他国家的选举，但卡梅伦曾明确表示，无论谁当选美国总统，都将与之合作。“他决心维持（与美国的）特殊关系。”(完) 编译：李富强 发稿：王燕焜
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