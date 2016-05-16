英国首相卡梅伦坚持其对特朗普言论的负面评价--发言人

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月16日 - 英国首相卡梅伦曾表示，特朗普建议暂时性禁止穆斯林进入美国是“引发争议、愚蠢和错误的”言论；卡梅伦的发言人周一称，卡梅伦坚持他的观点。

特朗普被问及卡梅伦的指责时表示，这样的评论暗示他不太可能与卡梅伦有良好的关系。

“首相已经表明了他对特朗普言论的态度。他不同意那些言论，”这名发言人说道。

“他仍认为阻止穆斯林进入美国是引发争议、愚蠢和错误的。他坚持他的观点。”