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时事要闻 | 2014年 11月 17日 星期一 18:52 BJT

英国议会大楼部分疏散 因发现可疑包裹--警方

路透伦敦11月17日 - 伦敦警察厅发言人表示，英国议会大楼周一部分疏散，因发现一可疑包裹。

保得利大厦位于议会大厦对面，处于威斯敏斯特地铁站上方。警方表示，这一地铁站已关闭。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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