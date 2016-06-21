英国“留欧”阵营领先优势有所缩小--Survation民调

路透伦敦6月21日 - 周二公布的一项民意调查显示，在周四英国退欧公投前夕，“留欧”阵营相对“退欧”阵营的领先优势有所缩小。

Survation为IG进行的调查显示，“留欧”支持率为45%，“脱欧”阵营的支持率为44%。

Survation先前为星期日邮报进行的调查则显示，“留欧”阵营以45%对42%的优势领先于“脱欧”阵营。该次调查结果发布于周六晚上。

IG称，本次Survation最新调查于6月20日以电话访问的方式进行。(完)