英国“留欧”阵营领先优势有所缩小--Survation民调

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月21日 - 周二公布的一项民意调查显示，在周四英国退欧公投前夕，“留欧”阵营相对“退欧”阵营的领先优势有所缩小。
Survation为IG进行的调查显示，“留欧”支持率为45%，“脱欧”阵营的支持率为44%。
Survation先前为星期日邮报进行的调查则显示，“留欧”阵营以45%对42%的优势领先于“脱欧”阵营。该次调查结果发布于周六晚上。
IG称，本次Survation最新调查于6月20日以电话访问的方式进行。(完)
(编译 郑茵 审校 母红)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。