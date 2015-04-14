英国执政保守党在5月7日大选前领先工党2个百分点--TNS民调

巴布亚新几内亚外海发生7.9级强震
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透伦敦4月14日 - 周二公布的TNS民调显示，英国首相卡梅伦的保守党支持度领先米利班德所领导的工党2个百分点。5月7日即将举行的英国大选选情混沌。
保守党支持度为34%，较TNS前次民调上扬4个百分点；工党支持度则下滑1个百分点，至32%。
卡梅伦盟友自由民主党则获得9%的支持度，反欧盟的英国独立党(UKIP)则有14%支持度。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透悉尼1月22日 - 巴布亚新几内亚外海周日发生7.9级地震，引发对数个太平洋群岛发布海啸警报，但之后警报范围缩小到仅涵盖巴布亚新几内亚及邻国所罗门群岛。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。