英国第一季GDP较上季成长0.3% 打破重陷衰退疑虑

路透伦敦4月25日 - 英国经济第一季并未重陷衰退，且成长幅度高于市场预期，为财政大臣欧思邦减轻压力。

英国国家统计局公布，第一季国内生产总值(GDP)较上季成长0.3%，高于市场预估的成长0.1%。英国2012年第四季GDP为按季下滑0.3%。

第一季GDP较上年同期成长0.6%，为2011年底以来最大增幅。

英国是最早公布GDP初值的主要发达国家之一，数据主要根据估计值，但以此次初值的成长幅度而言，很少会下修至负成长。

GDP增速受服务业强劲增长以及北海油气产出反弹提振。

若出现“第三度衰退”，英国财政大臣欧思邦将倍感尴尬，就在几天前评级机构惠誉剥夺了英国的最高信用评级，其上月预算案帮助房屋持有人的计划也受到议员们的攻击。

欧思邦坚持五年内消除英国基本预算赤字的承诺，押注经济成长将在2015年5月大选时及时加速，尽管今年的成长预估值仅为0.6%。

但国际货币基金组织(IMF)认为，考虑到需求疲弱，一些减赤或需要延迟。该组织此前对英国减赤举措是持支持态度的。下个月一个IMF小组将访问英国，对该国经济进行评估，可能会提出改变路线的建议。

如果欧思邦努力要说服IMF，英国经济正处于复苏轨道上，且他有理由坚持目前计划的话，优于预期的数据可能帮到他。

分析师对经济全面迟滞问题提出警讯，一些分析师警告英国有陷入日本式‘长达10年近零增长’的风险。

英国GDP依然较2008年第一季的峰值低2.6%，即便算上周四公布的数据，也已经有18个月增长停滞。

与其他多数大经济体相比，英国从金融危机中复苏的速度很慢。欧元区受衰退冲击导致需求疲软，政府减赤措施以及高通胀率蚕食掉薪资的微弱增长，都是背后原因。

此外全球经济也在放缓，有迹象显示美国和中国经济成长放缓。

英国政府和英国央行当前在不增加公共支出的情况下，采取一些措施来提振经济成长。

英国第一季产出增长受到服务业产出全面上升的提振，1月的强劲表现也打下良好基础，汽车贸易尤其强劲。

采矿业录得2002年以来最大增长，提振了工业生产，因北海油气田经过漫长的维修之后终于恢复生产。油气田维修影响了2012年的产量。

周四的GDP数据有44%是基于调查数据，另外56%是来自英国国家统计局的预估。整体而言，在两个月后修正值公布时通常会上下修正0.1个百分点，不过更大幅度的修正也会出现。(完)

(编译 蔡美珍/石冠兰/田建华/李春喜 审校 艾茂林/王洋)

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