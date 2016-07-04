投资焦点：英国退欧唤醒以前危机的幽灵：量化宽松

2011年1月26日，在华沙拍摄的人民币、日元、美元、欧元、英镑和瑞郎纸币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦7月1日 - 各地央行2009年首次启动量化宽松，以拯救大衰退废墟中的全球经济。当时人们半开玩笑地称之为“永远量宽(QEternal)”，因其可能持续多年。

在英国公投退欧后，现在鲜有人还能笑得出来。另一波量化宽松浪潮即将扑面而来，届时将有数以百亿计的英镑、欧元、日圆甚至是美元，将倾注到经济之中。

全球各地的公债收益率自英国公投之后急剧下降，有些跌到了多年低点，有些降到了纪录低位。据评级机构惠誉，目前有超过11万亿美元的公债收益率低于零。

而且公债收益率看来势必进一步走低，让银行、退休基金和更广泛的投资者受到更大压力。这些投资者的回报几乎在逐日消失。

预计英国央行将重新激活购买公债的量化宽松计划。该计划的规模一直保持在3,750亿英镑，已经休眠了四年。欧洲央行和日本央行料将延长和扩大现有的购债计划。

英国央行总裁卡尼周四表示，未来几周“有可能”提出进一步刺激措施，以协助缓和英国脱欧对经济的冲击。如果美国经济表现逊于官员预期的落差到达一定程度，就连美国联邦储备委员会(美联储/FED)也可能被迫考虑推出“QE4”。

“QE？有可能。美联储有可能先调降利率，降到零或是微幅负值，或许是负0.25%，”彼得森国际经济研究所学者Joseph Gagnon指出。他曾经是美联储官员，在美联储2009年第一轮QE时扮演重要角色。

“在这个时点，如果他们需要更大力度，他们可以动用QE。这个可能性不高。不过，英国脱欧确实让我们稍微更加接近可能考虑QE的处境，”他称。

美联储第三轮QE名义上在2014年10月结束。美联储透过购买美国公债为主的债券，将资产负债表扩大约3.6万亿(兆)美元。

但美联储目前仍持续买进美债，以维持资产负债表规模。美联储将到期公债延展及重新投资，在2016年这类操作已达到约2,160亿美元，未来三年还将有9,000亿美元。

别的不说，至少投资人现在已不再预期美联储短期内会再度升息。10年期美债收益率周五下跌逼近纪录低位1.38%。

**“量化失败”？**

其他地方的债券收益率跌势也毫不逊色。英国、日本、瑞士和欧元区许多国家的指标10年期公债收益率均处在历史低位。其中很多跌破了零。

在英国公投退欧之前，这些收益率就很低并且在下降。2009年之后的全球经济复苏将持续多久，通胀和通胀预期长久处于低位，各国央行应对问题的能力如何，这些担忧都打压了公债收益率。

但英国公投退欧加剧了这种趋势，分析师们纷纷下调增长预估，最明显的是对英国的预估，但也有欧洲和其他地方。

瑞士信贷的分析师们目前预计，明年英国经济将萎缩1%，此前预计的是增长2.3%。他们还预测，英国央行会将QE规模增加750亿英镑至4,500亿英镑。

布兰费罗是新罕布什尔达特茅斯学院的教授，也是前英国央行货币政策委员会(MPC)委员。他认同英国即将迎来衰退。央行降息几乎确凿无疑，可能还要扩大QE。

“2008年发生了深度经济危机。现在的这场经济危机又因为深度政治危机的作用而恶化，”他说。

为将通胀率从近零水准拉升至略低于2%的目标，欧洲央行也料将会扩大或延长QE措施，目前规模为1.74万亿欧元的QE措施将于明年3月到期。

衡量欧元区长期通胀预期的指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率本周跌至纪录低点1.2671%。

但欧洲央行目前处境艰难。数以万亿欧元计的债券，其中包括约一半未到期德国公债，目前已不再符合欧洲央行买债资格，因它们的收益率低于欧洲央行的买进门槛--负0.40%。

此外，并非所有人都确信扩大QE必定会有用。虽祭出了数以万亿美元计的刺激措施，但全球各地经济增长正在放慢脚步，通胀预期也在下滑。

美银美林分析师已经戏称QE是“量化失败”(Quantitative Failure)，而且前英国央行货币政策委员会(MPC)委员森坦斯(Andrew Sentence)认为，英国央行最好等待更多数据，以更好地看清楚英国退欧的影响。

“进一步的QE，或者是小幅降息对经济可能只会带来有限的影响。如果我是货币政策委员会委员，我会主张按兵不动--维持利率不变且不要祭出额外的QE措施。”他说道。(完)