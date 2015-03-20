英国央行应做好在必要时降息的准备--首席经济学家（更新版）

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
(新增市场反应及讲话细节)
路透伦敦3月19日 - 英国央行首席经济学家霍尔丹周四表示，英国央行应该做好在必要时降息至纪录低点的准备，以便防止通胀率进一步下跌至目标下方。这一说法与英国央行其他官员截然不同。
英镑兑美元在霍尔丹讲话后应声跌至盘中低位。这还是第一次有英国央行官员表示，通胀率大幅下降使降息不仅仅停留在理论上可能的层面。
霍尔丹称，英国的通胀率有可能无法像预期一样回到央行2%的目标水平。失业人数的减少或许会导致加薪幅度小于以往，人们可能会认为低通胀会持续很长时间。
他补充称，英镑贸易加权指数最近涨至六年高位，也有可能对物价带来持续的下行影响。
霍尔丹在英格兰中部对企业发表讲话称，“鉴于通胀风险的不对称性，我认为英国央行升息或降息的机率大致均衡。换句话说，我认为在短期内，政策需要向任何一个方向作出调整都有可能，取决于风险向哪一方倾斜。”
英国的经济学家大多认为，即便通胀率会在今年短暂降为负值，但出现长久通缩的机率仍比欧元区小得多。
IHS Global Insight首席英国分析师Howard Archer说，“英国央行降息的可能性非常小。至少从目前来看，霍尔丹...的观点似乎难有共鸣。”(完)
(编译 刘秀红；审校 徐文焰)
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