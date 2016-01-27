调查：英国央行首次升息时间料将推迟到第四季

路透伦敦1月26日 - 周二公布的路透调查显示，对英国央行首次升息时间的预期已推迟到第四季，这是分析师在三周内第二次推迟预期。

英国央行总裁卡尼去年夏季曾暗示，何时做出升息决定可能会在2016年初变得清晰；而他在上周称，现在不是加息的合适时机。此次调查访问了近60名分析师。

“已经进入新的一年，在我看来，这一决定是明确的：现在还不是升息的时机，”卡尼在今年的首次讲话中说。

英国指标利率已在0.5%的纪录低点维持了近七年。周二的路透调查显示，第一次25个基点的升息行动可能在9月后的某个时候实施，最有可能是在11月。

过去一周受访的59位分析师中，没有人预计央行货币政策委员会(MPC)将在2月4日的会议上采取行动。

“通胀压力不大及全球动荡表明，英国央行暗示不会很快升息是明智之举，”德国商业银行的Peter Dixon说。

1月4日公布的路透调查结果显示，英国央行自2007年中以来的首次升息可能在第二季，但1月14日公布的调查显示升息时间在第三季。自2014年初以来，对升息时间的预期中值已变动了七次。

但即便是对第四季升息的预期也存在变数。

分析师认为，英国央行年底前升息的可能性只有55%，2017年3月底之前和2017年年中之前升息的机率分别为65%和75%。

跟最近所有调查的结果一样，分析师预计若有升息都将是逐步的。明年年底时利率料为1.25%，2018年底时料为2.00%，低于上周的预期。

部分受到今年年初以来全球股市走势震荡影响，利率期货市场反映，两年内不会升息。

但接受访查的分析师中，逾四分之三认为市场走势过度。

油价自2014年中以来下跌超过70%，英国通胀率接近零，距离英国央行2%的目标甚远。根据路透调查，通胀率最早能在2017年达到2%。

随着对英国央行首次升息的预期进一步推后，英镑GBP=今年迄今跌逾3%。

如果英国央行确实等到11月再升息，那么首次升息时间会落后美国联邦储备委员会(美联储/FED)近一年。美联储2015年12月实施了近10年来首次升息，而且今年料再升息三次。

相比而言，欧洲央行3月将进一步将存款利率下调至更深的负值领域，而且有50%的机率扩大资产购买计划，以推高通胀。(完)