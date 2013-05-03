英国政府并无立即出售苏皇等银行股份的计划--消息

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透伦敦5月3日 - 知悉政府方案的人士透露，英国并无开始出售所持苏格兰皇家银行(RBS.L)与莱斯银行集团(LLOY.L)股份的计划，但明年则有可能。
此消息人士称，最终将视两家银行的股票表现，以及政府是否准备亏钱抛出来决定。
消息人士还称，其他可能影响决定的因素亦包括，银行与英国金融监管当局就未来资本金要求的讨论结果，以及英国一组重要议员评估银行业标准的结果。(完)
(编译 隋芬; 审校 许娜/高琦)
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路透新加坡4月6日 - 一项路透调查显示，过去两周投资者增加了对人民币、坡元和韩元的多头押注，因美元走势继续挣扎，市场对多数新兴亚币的人气高涨。
路透法兰克福4月6日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特周四支持央行既有阐明的政策计划，实际上等于驳斥了市场认为欧洲央行或许考虑在结束购债之前上调利率的猜测。