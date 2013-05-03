版本:
中国
国际财经 | 2013年 5月 3日 星期五 18:58 BJT

英国政府并无立即出售苏皇等银行股份的计划--消息

路透伦敦5月3日 - 知悉政府方案的人士透露，英国并无开始出售所持苏格兰皇家银行(RBS.L)与莱斯银行集团(LLOY.L)股份的计划，但明年则有可能。

此消息人士称，最终将视两家银行的股票表现，以及政府是否准备亏钱抛出来决定。

消息人士还称，其他可能影响决定的因素亦包括，银行与英国金融监管当局就未来资本金要求的讨论结果，以及英国一组重要议员评估银行业标准的结果。(完)

(编译 隋芬; 审校 许娜/高琦)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐