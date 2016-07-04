焦点：英国脱欧震动伦敦地产市场 机会与风险并存

2015年10月30日，英国伦敦，以金丝雀码头金融区为背景拍摄的公寓楼。 REUTERS/Reinhard Krause

路透伦敦7月4日 - 英国决定退出欧盟的余震在过去一周冲击地产市场，一家外资银行冻结抵押贷款的发放，一些商业项目的投资者也决定退出。

不过，部分外资已经在充分利用英退之后英镑贬值的机会，趁机购买他们觉得可以抄底的住宅了。

伦敦房地产长期以来一直对海外投资者极具吸引力，无论是高档住宅还是地标性商业地产均是抢购目标，伦敦的房价也已高高在上。

对于海外投资者来说，最关键的问题在于，英镑贬值给这里的房地产带来的吸引力，是否足以抵消政治真空、预计将会出现的经济放缓，以及英国退欧之后市场准入方面的问题。

新加坡大华银行暂停了伦敦房产的抵押贷款。其他亚洲银行也认为有潜在投资风险。

对英国投资者而言，这种不确定性具有抑制作用，尽管供应短缺使房地产被普遍认为较其他避险资产更有利可图。

“我知道的一些交易已经恶化，或被延迟，”律师事务所IrwinMitchell LLP的不动产业务主管Paul Firth表示。“所有人目前都暂停下来，都在等待一个新的正常状态的确立。”

其中一例，英国公投后，一家美国私募股权公司以逾3,000万英镑(4,000万美元)收购英国一家地区性购物中心的计划至少搁浅数月，直至市场恢复平静。

他说，他们公司正在进行的另外一起交易涉及一家法国奢华商品经销商。英国退欧后，这家法国公司暂停了新伦敦旗舰店的推进计划。

他说，他们的许多单笔规模超过3,000万英镑的“重大投资交易”已经停滞不前。这些交易主要涉及英国投资者，但也有一些涉及外国投资者。

英国6月23日公投决定退出欧盟，导致英国政府涣散，割裂了全国民众。

英国央行总裁卡尼周四表示，英国经济夏季期间可能需要更多的刺激措施。他还表示，商业地产交易已较去年高峰水平减半，住宅地产交易活动急剧放缓。

据地产服务企业Cushman & Wakefield的6月研究报告，2016年第一季英国商业地产投资额达到107亿英镑，比上年同期下降28%，也是2013年第二季以来最低的一季。(完)