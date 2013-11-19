英国可能向房地产市场的外国投资者征税--副首相

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透伦敦11月18日 -英国副首相克莱格周一表示，英国可能会对投资于房地产的外国投资者增加征税，以应对日趋高涨的伦敦房价。
外国买家的需求，特别是亚洲和欧元区买家，已经引发了对房地产市场出现泡沫的担心，以及对很多英国人因价格因素被挤出市场的忧虑。
克莱格表示政府正在评估事态，但尚未作出决定。英国财政大臣欧思邦将于12月5日在向议会发表其经济计划时介绍最新进展。
“我们当然需要确保，那些在伦敦中心区域大额投资房地产的人...在交易中合理纳税，”克莱格在新闻发布会上称，他并未透露任何细节。
他称，“这就是为什么我们在考虑一些选择，比如对那些交易区别征收资本利得税，”他称。
英国人如果转售非主要居住的房地产获利时，需要缴纳资本利得税，税率通常为28%。目前外国投资者免除此税。
克莱格表示，外资流入已经导致伦敦房地产市场中的一部分“脱节于经济其他领域”。(完)
(编译 朱晓军；审校 石冠兰)
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