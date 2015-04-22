《焦点》伦敦房价高企 催生“租房一代”

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦4月21日 - 上周末，伦敦的一对年轻夫妇Vicki Clayton和James Renhard离开了满是烟味的狭窄卧室、不时偷他们食物的室友以及扣了他们押金的房东，搬到了自己独租的公寓。

但他们并不考虑买房。

34岁的Renhard说：“我不知道哪还能有多余的钱，除非是有神秘的捐助者或是中乐透。”他学的是法律，目前是一家网站的编辑。

这对夫妇是伦敦“租房一代”中相对富裕的例子，“租房一代”指的是因伦敦房价高企买不起房的人。这个问题已经成为英国大选的热门话题。

英国全国房屋协会（National Housing Federation）数据显示，如今想在伦敦买套普通的房子，需要年收入超过10万英镑（15万美元）。而眼下伦敦平均工资还不到该水准的三分之一，Clayton和Renhard两个人的收入加起来都没那么多。

高房价正改变房屋市场格局。英国国家统计局数据显示，去年伦敦有三分之一的家庭租房住，该比例是10年前的两倍。

慈善组织Shelter的政策负责人Toby Lloyd指出，这逆转了英国一个世纪以来的趋势。从1918年以来，英国的住房拥有率呈上升趋势。但从2002年起，英国住房拥有率下降。一项调查显示，现在英国有超过一半的年轻人表示，根本不打算存钱买房。

房价高企的主要原因一目了然：在伦敦以及全国，房屋供应量不足。全国房屋协会数据显示，按照伦敦目前每年新建17,547套房屋的速度，到2031年时，伦敦可能面临70万套的房屋供应缺口。

实际上，租房也不便宜。全国房屋协会数据显示，房租相当于伦敦平均收入的53%左右。房地产中介Zillow的数据显示，美国除纽约布鲁克林区房租占收入比例达到60%外，美国其他地区的房租占收入比例都比伦敦低。

商界领袖称，房价高企不利于企业吸引员工。商业游说团体“London First”去年一项调查发现，有五分之二的职场人士愿考虑搬离伦敦，寻找较廉价的房子。受访的决策者中，有四分之三的人认为房屋供应和住房支出对伦敦经济增长构成巨大风险。

住房拥有率较低，本身未必是坏事。德国的住房拥有率仅53%，但劳动力流动性较高且房租较低。房价上涨还提振政府收入，让人们感觉富裕，这鼓励人们消费。

伦敦市长约翰逊（Boris Johnson）表示，伦敦本身欣欣向荣，城市天际线发展就像是描绘春回加拿大苔原景象的加速版自然影片。

但随着越来越多的人买不起房，其负面效应越来越明显。

“时间就像是回到了19世纪，这对我国的政治和社会有巨大影响，”Lloyd说道，“整个一代人因为房屋供应量不足的系统性错误而买不起房。”

**房价高企**

据英国财政研究所（Institute for Fiscal Studies）数据，伦敦一套房屋的平均价格是平均收入的10倍以上，而1993年时仅为4倍左右。

2014年的一项研究报告显示，过去40年中，英国的实质房价增速超过经合组织（OECD）的其他所有国家。

Clayton和Renhard去年搬到伦敦，因为Renhard在伦敦找到了工作。27岁的Clayton在媒体行业也接了不少兼职工作。但按他们目前的收入，一辈子也攒不够钱在伦敦买房。他俩总收入有60%用于住房支出。

在他们的老家西米德兰兹，有很多朋友挣得比他们少，但却在着手买房。“我的朋友们问我说，‘你为什么跟人合住？’”Clayton说。

像护士这样重要的就业群体甚至租房都不容易，护士平均收入每年2.5-3万英镑。

2014年6月数据显示伦敦警察厅有超过60%的警官住在伦敦以外，2013年时该比例仅约50%。伦敦警官的起薪为每年2.9-4.3万英镑。

伦敦商会去年发布的报告称，当出现长期危机时，如何让警察、消防员和救护人员到位可能是个问题。

伦敦市长治安及犯罪事务办公室称，正努力招募更多住在伦敦的警官。伦敦出台了一项政策，新招的警察人选过去六年里必须在伦敦生活过至少三年。一名发言人称，这样当发生需要快速部署的情况时，警察队伍会更具弹性。当局还资助建设更多平价房屋。

年轻夫妇Clayton和Renhard对买房根本不抱希望。Renhard说拥有一套自己的房屋“眼下对我来说根本遥不可及”。他说，存钱买房几乎就是白费时间。（完）