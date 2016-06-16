若英国公投决定脱欧 英镑贸易加权指数料下挫11%--高盛

路透纽约6月15日 - 高盛分析师周三表示，如果英国6月23日的公投决定脱离欧盟，英镑贸易加权指数可能下挫11%。

高盛分析师在研究报告中表示，若公投结果决定脱欧，则欧元将下滑4%。交易商担心英国脱欧可能伤害欧洲经济。

高盛对英镑可能下挫的最新看法，已不若2月初预估的那么严重，当时预估英镑将重贬15-20%。

近期民调对英国民众将于公投投下赞成或反对票的看法分歧很大。

根据必发(Betfair)，赌盘赔率显示英国留在欧盟的机率为62%。

周三英镑兑美元涨0.6%至1.4204美元，英镑兑欧元升0.2%至0.7925英镑。

欧元兑美元和兑日圆分别持平于1.1257美元和119.31日圆。

他们称，如果投资者因英国退欧而抛售英镑和欧元，那么他们可能将买入低风险货币。

在贸易加权基础上，他们预计日圆兑其它G10货币将升值14%，瑞郎走强8%，挪威克朗升3%。

高盛分析师写道，“我们的结论与看法一致，一些货币(诸如瑞郎和日圆)是避险货币，当不确定性上升时，它们将表现出色，而其他货币(比如欧元)则将表现逊色。”(完)