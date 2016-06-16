若英国公投决定脱欧 英镑贸易加权指数料下挫11%--高盛

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约6月15日 - 高盛分析师周三表示，如果英国6月23日的公投决定脱离欧盟，英镑贸易加权指数可能下挫11%。
高盛分析师在研究报告中表示，若公投结果决定脱欧，则欧元将下滑4%。交易商担心英国脱欧可能伤害欧洲经济。
高盛对英镑可能下挫的最新看法，已不若2月初预估的那么严重，当时预估英镑将重贬15-20%。
近期民调对英国民众将于公投投下赞成或反对票的看法分歧很大。
根据必发(Betfair)，赌盘赔率显示英国留在欧盟的机率为62%。
周三英镑兑美元涨0.6%至1.4204美元，英镑兑欧元升0.2%至0.7925英镑。
欧元兑美元和兑日圆分别持平于1.1257美元和119.31日圆。
他们称，如果投资者因英国退欧而抛售英镑和欧元，那么他们可能将买入低风险货币。
在贸易加权基础上，他们预计日圆兑其它G10货币将升值14%，瑞郎走强8%，挪威克朗升3%。
高盛分析师写道，“我们的结论与看法一致，一些货币(诸如瑞郎和日圆)是避险货币，当不确定性上升时，它们将表现出色，而其他货币(比如欧元)则将表现逊色。”(完)
(编译 陈宗琦/于春红; 审校 白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。