英国监管机构与六家银行就外汇调查进行和解协商-消息

路透伦敦9月26日 - 关于涉嫌共谋操纵的外汇市场调查，英国金融监管机构已进一步与六家银行进行协商，预料集体和解对银行的罚款将接近20亿英镑(32.6亿美元)。

英国金融市场行为监管局(FCA)及相关银行亟欲就此丑闻设下停损点，这宗丑闻不但让身为全球外汇交易中心的伦敦蒙上阴影，还让英国央行也卷入其中，更打击银行业者的股价。

消息人士称，FCA与瑞银集团UBSN.VX、巴克莱(BARC.L)、汇丰控股(HSBA.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)、摩根大通(JPM.N)以及花旗集团(C.N)等银行高层本周会面，讨论集体和解的可能性，各家银行的罚款将依涉案情节严重程度而定。

一名熟知内情消息人士表示，总体罚款可能在18亿英镑左右，单一银行的最高罚款则料将在3-4亿英镑，其他银行的罚款则在3亿英镑以内。

该名消息人士补充称，罚款数字还包含了提前和解的30%折扣；这次的罚款数字远高于FCA先前曾祭出的任何一次个别罚款。

率先披露和解谈判会议的Sky News指出，罚款总金额可能20亿英镑左右，最快可能在11月公布结果。

本月稍早，路透报导指出银行业者正与FCA协调和解事宜，预料将在年底达成协议。

FCA的协商谈判并未包含美国的部分，美国包括司法部在内有多个监管机构正分头进行调查。

伦敦及华盛顿的消息人士指出，预料不会达成全球性的和解，意味着美国的调查将会延续至2015年。

一名美国司法部的发言人士拒绝置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

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