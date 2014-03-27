大型英国企业仍存在玻璃天花板现象--报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦3月26日 - 周三发布的一份报告称，英国大型企业董事会中的女性正在增加，但玻璃天花板现象仍存，大多数高管职位仍由男性担任，各家企业需要采取更多努力以实现男女平等。

这是英国政府三份有关公司董事会成员性别问题报告中的最新一份。该报告指出，富时100指数成份股企业的董事会中，女性成员占20.7%，高于2013年4月时的17.3%以及2011年时的12.5%，但仍低于2015年的目标。

数据显示，富时100指数成份股企业里，执行董事中女性占比6.9%，非执行董事中女性占比25.5。

该报告由英国前贸易部长Mervyn Davies撰写。Davies领导了2011年针对缺乏女性董事会成员的评估，并设定了到2015年英国企业董事会中女性占四分之一的目标。

“过去三年里，大型企业的改变让人刮目相看。”Davies称。

“不过世界都在看着我们。他们在用自愿而非监管的方式能否有效来评价我们，我们现在需要证明我们自己能做好。”（完）