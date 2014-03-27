大型英国企业仍存在玻璃天花板现象--报告

中国个股：乐视网预计今年大屏业务将扭亏，为公司净利增加数亿元
路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦3月26日 - 周三发布的一份报告称，英国大型企业董事会中的女性正在增加，但玻璃天花板现象仍存，大多数高管职位仍由男性担任，各家企业需要采取更多努力以实现男女平等。
这是英国政府三份有关公司董事会成员性别问题报告中的最新一份。该报告指出，富时100指数成份股企业的董事会中，女性成员占20.7%，高于2013年4月时的17.3%以及2011年时的12.5%，但仍低于2015年的目标。
数据显示，富时100指数成份股企业里，执行董事中女性占比6.9%，非执行董事中女性占比25.5。
该报告由英国前贸易部长Mervyn Davies撰写。Davies领导了2011年针对缺乏女性董事会成员的评估，并设定了到2015年英国企业董事会中女性占四分之一的目标。
“过去三年里，大型企业的改变让人刮目相看。”Davies称。
“不过世界都在看着我们。他们在用自愿而非监管的方式能否有效来评价我们，我们现在需要证明我们自己能做好。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透上海4月21日 - 因资金困局而受高度关注的中国乐视网周五公告，旗下主营大屏业务的乐视致新去年净利润亏损6亿多元人民币，这直接导致了乐视网净利润的下滑，而根据目前乐视致新的增速，预计今年乐视大屏将成功实现扭亏为盈利，体现在业绩上，料将为乐视网净利润增加数亿元。
--股利所得课税研究方案上周出炉后，财政部长许虞哲本周起亲自拜会财委会立委，逐一说明11项方案内容。立委透露，许虞哲除解释研究团队建议的分离分级课税、税额抵减两方案外，财政部似乎较倾向〞免税额五万台币依现制课税，或分离课税税率25%二择一〞的双轨制。
路透上海4月21日 - 中国广东博罗农商行最新公布2017年同业存单发行计划，至此，已 有485家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模148,634亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，合计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30