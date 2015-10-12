分析：再轻柔的加息也难免影响英国消费

图为英国伦敦一家超市内的顾客。 REUTERS/Neil Hall

路透伦敦10月9日 - 一旦英国央行启动近10年来的首次加息，即使加息力度尽可能地轻柔，消费者或许还是会感到烦恼，而这些消费者是英国经济的一大推动力。

自金融危机爆发以来已有八年，许多英国消费者依旧精打细算，家庭债务水平仍高，其中许多背负着沉重的房贷压力。

由于贷款利率降至历史低点，家庭消费状况也持续回升，第二季度同比增长3.1%，甚至创下2007年第四季英国步入衰退前夕以来最大的同比增幅。

然而，假如英国央行一如预期于明年启动升息，即便只是小幅调升，也会让消费者感到紧张。消费者支出去年对英国经济的占比约为60%。

英国央行2014年一项调查预估，如果利率上升两个百分点，也就是未来两年预期的加息幅度，逾半数贷款人将减少开支。调查显示，只有10%能从加息中受益的存款人会增加开支。

的确，自进行调查以来，数年来家庭因低薪而负担沉重的情况，已因通胀大幅下滑及薪资加速增长而得到喘息。

根据超市连锁商Asda及经济与企业研究中心(CEBR)，8月英国家庭在计入奖金和基本项目开支的税后平均收入较上年同期成长10.7%，接近6月创下的2009年以来最高年增幅。

但一些企业领袖焦躁不安，尤其是锁定中低收入家庭为目标客户的零售业企业。

“无庸置疑的，当利率必须调升时，消费者支出成长将会变得温和，”服饰零售商Next (NXT.L)执行长Simon Wolfson表示。

英国汽车产业亦预期会有影响。该产业因客户享有超低信贷交易而蓬勃发展。

“如果你想想约有65-70%的汽车是靠(融资)买的，利率方面只要稍有变化，都会对新车购买造成巨大影响，”现代英国分公司执行长TonyWhitehorn表示。

零售研究机构Conlumino发现，在8月预计未来六个月英国经济及个人财务状况将恶化的人多于认为将好转的人，多数人认为利率可能将上调。

数据分析机构Mintel的研究显示，即使是财务状况稍好的人也较谨慎：家庭收入在50,000英镑或更多的人，过去三个月内将储蓄当作第一要务。

“一旦(利率)开始上调，人们总是担心会持续上调，”Conlumino研究主管Maureen Hinton称。

英国央行总裁卡尼10月8日表示，英国央行未必会等美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息后再上调利率。英国央行在8月表示，预计未来两年家庭消费将仅会缓慢增加。

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**面临风险**

由于担心会有动摇经济复苏的风险存在，英国央行计划只有等到薪资提高，才会采取行动；央行并强调，利率将从目前的0.5%缓慢上升，但不会达到5%左右的危机前水平。

尽管家庭负债水平有所下降，但2014年债务相当于可支配收入的136%，高于美国、德国和西班牙。

咨询机构Oxford Economics的分析师Martin Beck称，如果利率在2018年底前升至2%，那么国内生产总值(GDP)可能会较利率维持不变的情况下滑1%左右，即便那时薪资增长达3.5-4%。

“考虑到利率在如此长的时间内维持不变，(如果升息)对于信心的冲击可能会大于以往利率一直处在变动的情况下，”他还表示。

智库Resolution Foundation的首席经济学家Matthew Whittaker亦暗示，许多英国人仍可能面临风险，尽管实际所得增加。

该智库称，目前大约有七分之一的房主难以偿还抵押贷款，这与2000年代中期危机爆发前的水平接近，当时利率大幅上升。

如果英国央行把利率调高至接近3%，那么到2020年时，把三分之一以上税后收入用于支付贷款利息的家庭数量最多可增加一倍，至200万个左右。(完)