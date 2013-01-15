英国威廉王子夫妇第一个孩子将于7月出生

英国威廉王子办公室周一宣布，威廉王子和凯特王妃的第一个孩子将于7月出生。这结束了凯特王妃可能怀的是双胞胎的猜测。英国修改后的王位继承法将取消性别限制，可确保威廉王子和凯特王妃的第一个孩子成为继威廉后的英国王位第三顺位继承人。路透