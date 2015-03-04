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国际财经 | 2015年 3月 4日 星期三 15:28 BJT

英国政府出售“欧洲之星”高速铁路持股

路透伦敦3月4日 - 英国政府已同意以5.85亿英镑(合8.9979亿美元)将其在高速铁路欧洲之星的40%持股出售给一财团。该财团成员包括加拿大公共养老金CDPQ以及英国资产管理公司Hermes。

英国政府在周三宣布此消息。财政大臣欧思邦自去年10月起即展开标售程序，出脱英国在这条连结英国和欧洲大陆的高速铁路股份。

欧思邦表示售价“超乎预期”。根据2013/14年度政府会计记录，这些股份资本价值为3.25亿英镑。本项股权出售由瑞银UBSG.VX为政府提供顾问服务。

本项交易体现了由于受全球低利率环境困扰，养老基金和保险商等机构投资基建项目的趋势。

英国财政部表示，预计本项交易可在2015年第二季完成。(完)

(编译 李婷仪 审校 白云)

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