英国政府出售“欧洲之星”高速铁路持股

三星电子不会在世界移动通信大会上发布盖乐世S8--高管
路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透伦敦3月4日 - 英国政府已同意以5.85亿英镑(合8.9979亿美元)将其在高速铁路欧洲之星的40%持股出售给一财团。该财团成员包括加拿大公共养老金CDPQ以及英国资产管理公司Hermes。
英国政府在周三宣布此消息。财政大臣欧思邦自去年10月起即展开标售程序，出脱英国在这条连结英国和欧洲大陆的高速铁路股份。
欧思邦表示售价“超乎预期”。根据2013/14年度政府会计记录，这些股份资本价值为3.25亿英镑。本项股权出售由瑞银UBSG.VX为政府提供顾问服务。
本项交易体现了由于受全球低利率环境困扰，养老基金和保险商等机构投资基建项目的趋势。
英国财政部表示，预计本项交易可在2015年第二季完成。(完)
(编译 李婷仪 审校 白云)
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路透首尔1月23日 - 科技巨头三星电子周一表示，不会在今年世界移动通信大会(MWC)展台上发布盖乐世S8智能手机，意味着这款旗舰手机今年推出的时间点可能晚于2016年同期。
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)